Вопреки слухам, шампанское во Франции не подешевело

Сообщения о том, что Францию захлестнула волна дешевого шампанского, на деле не находят никакого подтверждения, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что из-за кризиса дорогое шампанское не находит спроса, и продукцию известных брендов можно приобрести по цене до 10 евро за бутылку.

Прогулка по парижским магазинам показала, что цены на продукцию виноделов из Шампани ничуть не снизились по сравнению с прошлогодним уровнем. В таких известных супермаркетах, как Auchan и Carrefour, а также в специализированных алкогольных сетях типа Nicolas, цена бутылки приличного шампанского колеблется в зависимости от марки от 18 до 35 евро.

Например, Laurent-Perrier обойдется покупателю в 32-33 евро, а если повезет попасть на специальное новогоднее предложение - "всего" в 28 евро за бутылку.

Бутылка Moet & Chandon Imperial в преддверии Нового года стоит порядка 37 евро, Mumm - около 32 евро.

Самое дешевое шампанское от Veuve Clicquot Ponsardin, более известной в России как "Вдова Клико", можно приобрести в магазинах по цене от 35 евро.

Если же хочется поразить гостей и порадовать себя самого элитным шампанским от Dom Perignon или Dom Ruinart, то выложить за него придется сотню евро минимум.

Для тех, кому такие цены кажутся слишком высокими, остается вариант покупки игристого вина, произведенного в каком-нибудь другом регионе Франции или в соседних странах. Такие предложения в магазинах есть, бутылка простого игристого будет стоить 5-7 евро. Однако надо иметь ввиду, что имя Champagne может носить только продукт, произведенный именно в этом регионе Франции.