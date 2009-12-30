Во Франции - избыток шампанского: дорогие бренды прячут под дешевые

Во Франции из-за кризиса резко упали цены на шампанское.

Крупные сети французских супермаркетов в настоящее время ведут настоящие ценовые войны. На входе в магазины висят плакаты: «Шампанское по акционной цене», сообщает «Немецкая волна».

Таким дешевым шампанское во Франции не было уже давно. На бутылках в витринах налеплены наклейки «скидка до 30%». Бутылки, цена которых - 13 евро, в настоящее время можно купить за 10. Некоторые сорта недавно можно было приобрести даже за 8,5 евро, отметил руководитель по продажам крупной сети супермаркетов Leclerc Себастьен РОБЕРТ.

Мировой экономический кризис сильно ударил по производителям шампанских вин во Франции. Объемы экспорта значительно сократились - на некоторых рынках даже до 60%. Особенно упал спрос на этот благородный французский напиток в США и Великобритании, также объемы продаж шампанского значительно уменьшились в России, сообщил французский Комитет по сбыту шампанскому (CIVC). Общее сокращение экспорта за 2009 год составит до 15%, прогнозирует объединение производителей шампанского.

Как сообщил пресс-секретарь CIVC Даниель ЛОРСОН, из-за резкое сокращение спроса крупные импортеры накопили у себя значительные объемы вина. Поэтому импортеры уменьшают заказ, в результате чего у производителей тоже накапливается избыток непроданного шампанского. В настоящее время у французских производителей шампанского в подвалах хранится более миллиарда бутылок.

В связи с этим владельцы престижных брендов шампанского прибегли к невиданным шагам. В бутылках под неизвестными марками они продают в торговых сетях по низким ценам свой благородный напиток. Таким образом, и шампанское продается, и престижная марка не пятнает свой имидж низкими ценами.

«Виноделам нужные деньги, чтобы обеспечить себе следующий урожай», - заметил С.РОБЕРТ.