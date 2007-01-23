Южные регионы Украины - не просто «бело-голубые дурачки”, а потомки Великой Скифии?

Мнение

По-моему, очень недурственно мы отметили День Соборности. Никто не нависал с дежурными торжествами, не было образцово-показательных митингов. Виктор Ющенко в своем «соборном послании» по случаю дня единства был краток и человечен, почти никакого официоза.

А пятый канал даже показал получасовую мозговую атаку – круглый стол с участием аналитиков на тему: как нам объединить Украину. Это, конечно, грустно, что вопрос объединения все еще стоит, и что обсуждали его именно в этот день. Но тем не менее – это правильно, проблемы нужно констатировать, обговаривать, ведь только тогда находятся пути их решения.

Так вот, на круглом столе прозвучали интересные и новые мысли по поводу объединения регионов.

Не знаю, будет ли кто-то трудится над составлением ментальных карт регионов. (Это уже излишество, нанимать аналитиков определять национальный характер той или иной области). Но раскручивать бренды регионов, воспитывать национальное самосознание с учетом разнообразия истории - это интересно. Мне, как жительнице Причерноморья, понравилась идея раскрутки скифской культуры. Одно дело, ты - жительница региона, которая раньше была Румынией, а потом русские освободители принесли «свет миру», а сейчас твой район в этническом смысле - молдаване, а в политическом – коммунисты, а голосовали все за Януковича. А другое дело «ты живешь на территории Великой Скифии, некогда величайшей цивилизации». Легко могу представить, как бабушки на рынке спрашивают: «Унди скифуле? (где эти скифы? – по молдавски авт. )» или как учителя истории утверждают: «Раскопки скифских курганов в нашем районе велись на протяжении последнего столетия».

При этом, политологи советовали создать учебник истории Украины, в котором бы рассматривались истории всех наций и народностей, которые живут на территории Украины. Такой «интегральный» учебник по истории СССР был в свое время создан по просьбе Сталина, и туда вошла истории всех народностей, которые жили на территории бывшего СССР.

И, конечно, правы аналитики, когда говорят, что проблема разъединенности, это проблема государственного управления. Бесспорно, Государственным бюджетом должна быть определена строка на воссоздание национальной идентичности. Лет десять назад греко-католические семьи Галичины активно принимали на рождественские праздники детей из Восточной Украины. Не исключаю, что это делалось в рамках католического прозелитизма, но дети, побывавшие на праздниках в Галичине, вспоминают традиции и празднования как что-то яркое, интересное и важное. Я не уверена, что под эту проблему нужно создавать министерство. Но создать соответствующие государственные программы, и поручить их неравнодушным и не сильно компрометировавшим себя воровством чиновникам, нынешней власти вполне по силам. Теперь от власти, а конкретно от правительства зависит, будут ли предприниматься попытки объединения. Захотел Ющенко, чтобы тема Голодомора и эта страница истории стала известной – сделал… Сделал на высшем уровне даже при нынешних полномочиях. Интересно, захотят ли Виктор Федорович и Николай Янович заняться объединением? Посмотрим, во всяком случае рецепты по объединению им предложены…

Аня Дерменжи, Одесская область