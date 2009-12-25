Больше половины украинцев оценивают 2009 год как удачный

Половина украинцев (52,3%) характеризует прошедший 2009 год положительно. Из них 44,2% респондентов считают, что 2009 год был в целом хорошим, а 8,1% отметили, что год был очень удачным. Отрицательно характеризуют прошедший год менее половины опрошенных (47,5%). Из них 38,3% отметили, что год был скорее трудным, а 9,2% - что год выдался очень тяжелым. Затруднились определить, каким был 2009 год, 2,8% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского телефонного опроса «Предновогоднее настроение украинцев», проведенного Институтом Горшенина 21 по 23 декабря 2009 года.

Большинство украинцев (59,7%) настроены оптимистично и ожидают, что 2010 год будет хорошим. При этом, 50,1% опрошенных уверены, что будущий год будет в целом хорошим, а 9,6% высказали надежду, что он будет весьма удачным. Без оптимизма смотрят в будущее 39,9% респондентов. Из них 34,7% считают, что 2010 год будет скорее трудным, а 5,2% опасаются, что год будет очень плохим. Затруднились ответить на данный вопрос 0,4% украинцев.

Почти половина украинцев (43,4%) планирует класть под елочку недорогие подарки (для сравнения, такой же ответ в 2008 году дали 38,5% опрошенных). Не будет экономить на подарках каждый пятый респондент – 22,1% (в 2008 году – 16%), а каждый шестой (14,3%) планирует дарить новогодние подарки только детям (в 2008 году – 20,7%). Не будут класть под елочку новогодние подарки из-за отсутствия финансовой возможности 11,2% опрошенных (в 2008 году – 14,8%), потому что никогда этого не делали – 6,2% респондентов (в 2008 году – 5,8%). Затруднились ответить на этот вопрос 2,8% украинцев.

75,2% планируют встречать Новый год дома. Праздновать Новый год в гостях собираются 12,4% украинцев. Пойдут в новогоднюю ночь в ресторан или в клуб 4,3% респондентов, и почти столько же - 4,2% – поедут за город. Будут встречать Новый год за рубежом 1,8% опрошенных, в местах общественных гуляний – 1,2%. Еще не решили, где будут праздновать Новый год, 0,9% украинцев.

Более половины граждан Украины (56,3%) поставят у себя дома живую новогоднюю елку. Менее трети (29,4%) респондентов планируют поставить дома искусственную елку, а 11,2% опрошенных ставить новогоднюю елку у себя дома не планируют. Не определились с ответом на этот вопрос 3,1% украинцев.

Половина опрошенных (53,5%) считает, что полностью запрещать продажу пиротехники не нужно. Поддерживают такой запрет более трети украинцев (38,1%), а 8,4% затруднились определить свою позицию по данному поводу.

Всего согласно случайной выборке экспертами Института Горшенина было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.