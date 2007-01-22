В Житомирской области на пожаре сгорели трое малолетних детей
09:37, 22 января 2007Разное
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В Житомирской области, в с.Жовтое Барановского района, в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли четыре человека, из них трое дети 2001, 2002 и 2004 г.р.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, двумя отделениями Государственной пожарной охраны пожар ликвидирован.
Причина пожара устанавливается. Правоохранительными органами проводится расследование.
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