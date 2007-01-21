В столкновении легковой машины с деревом погибли четверо молодых людей

В Донецкой области в результате столкновения легкового автомобиля с деревом погибли четыре человека.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, на автодороге Константиновка-Новомихайловка автомобиль „Славута” столкнулся с деревом, в результате чего погибли 22-летний водитель авто и трое пассажиров (22-летний студент 5-го курса Донецкого Европейского университета, 21-летняя женщина, личность третьего устанавливается).