Кабмин принял требования газовиков не срывать отопительный сезон

Профсоюз газовых хозяйств Украины и представители Министерства топлива и энергетики достигли договоренностей о недопустимости срыва отопительного сезона в стране. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава отраслевого профсоюза Олег АГРБА.

«Нам было объявлено, что правительство, руководство министерства топлива и энергетики не пойдет на непродуманное реформирование газовых хозяйств в разгар отопительного сезона и наши предложения по оптимизации тарифов для обл- и горгазов, вопросы заключения договоров на аренду сетей с «Нафтогазом Украины» будут рассмотрены в самое ближайшее время. Отдельно будет проанализирована законность так называемого «пилотного» проекта по замене облгаза филиалом «Нафтогазмереж» в Винницкой области и последствия этого шага для региона», - сообщил О.АГРБА.

Вместе с тем он отметил, что в случае, если Кабинет министров, Министерство топлива и энергетики, руководство «Нафтогаза Украины» не займут «здравую позицию» по отношению к отрасли и трудовым коллективам, профсоюз будет инициировать продолжение акций протестов.

Призывая к диалогу руководство посреднической структуры «Нафтогазмережи», О.АГРБА констатировал, что «вместо конструктива, поиска реальных реформ менеджмент посредника выбрал другой путь – обман трудовых коллективов, шантаж и огульные обвинения в адрес отраслевых профсоюзов».

При этом руководитель профсоюза подчеркнул, что менеджмент «Нафтогазмереж» не предоставил четкого плана реформирования отрасли, и, несмотря на подписанный с профсоюзами меморандум, спровоцировал безработицу газовиков в Винницкой области.

«Обвинения, которые мы сейчас слышим – истерия отдельных руководителей посреднической структуры, которая пыталась внести раскол в отрасль, однако из этого ничего не вышло», - подытожил он.

Как сообщалось ранее 5 тысяч работников обл- и горгазов страны пикетировали здание Кабинета министров Украины с требованиями не срывать отопительный сезон. Отраслевой профсоюз, который выступил инициатором акции, требует немедленного пересмотра тарифов газовых хозяйств на свои услуги и устранения с рынка посредника «Нафтогазмережи». Напомним, 9 декабря Профсоюз работников газовых хозяйств Украины заявил о том, что с 10 декабря в Украине стартует бессрочная акция протеста. Основные требования от органов власти: принять срочные меры для улучшения состояния газовых сетей в стране и не допустить роста аварийности, срочно пересмотреть тарифы на услуги компаний по газоснабжению и газификации, прекратить преступные эксперименты в отрасли во время отопительного сезона через создание нового незаконного посредника – «Нафтогазмережи».

После этого пресс-центр НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что считает недопустимым использование некоторыми руководителями профсоюзов трудовых коллективов газовых предприятий в акциях протеста, поскольку для этого нет никаких предпосылок.

По сообщению компании, согласно протоколу договоренностей между НАК «Нафтогаз Украины» и Профсоюзом работников газовых хозяйств Украины от 6 октября 2009 года «Относительно решения социальных вопросов, касающихся работников открытых акционерных обществ, которые будут приняты на работу в ДП «Нафтогазмережи» все работники облгазов, которые будут высвобождены в связи с передачей государственного имущества, будут трудоустроены в ДП «Нафтогазмережи».

Справка УНИАН. ДП «Нафтогазмережи» – дочернее предприятие НАК «Нафтогаз Украины», созданное в соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины «О повышении эффективности управления государственным имуществом газораспределительных сетей» от 10 июня 2009 года №775. Деятельность предприятия направлена на обеспечение безопасности потребителей природного газа, выполнение Закона Украины «О трубопроводном транспорте», повышение контроля за модернизацией газопроводов и их эффективным использованием.