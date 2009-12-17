20 крупнейших достижений Украины в 2009 году

17:34, 17 декабря 2009
Разное
3874

Рейтинг еженедельника "Комментарии:"

Еженедельник “Комментарии:” определил 20 крупнейших достижений Украины в 2009 году.

В частности, достижением в законодательстве еженедельник называет вступление в силу Закона Украины «Об акционерных обществах». Одна из главных идей нового закона - защита прав миноритарных акционеров (в первую очередь тысяч украинцев, которые стали совладельцами предприятий в результате ваучерной приватизации). Этому способствуют нормы, которые устанавливают прозрачные правила перераспределения собственности внутри акционерного общества.

В борьбе с коррупцией – приговор суда в отношении первого крупного мэра-взяточника.

“Комментарии:” напоминают, что мэр г. Балаклеи Харьковской области Александр КИЯНИЧЕНКО, по утверждению МВД, вымогал от предпринимателя 250 тыс. дол. (1,7 млн. грн.) за выделение земельных участков под жилищное строительство и для ведения сельского хозяйства. Его задержали в конце января при передаче первой части взятки в сумме 900 тыс. грн. В начале октября областной апелляционный суд осудил его к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В целом же, сотрудники УБОП и департамента госслужбы борьбы с экономической преступностью МВД Украины за 11 месяцев 2009 года раскрыли 270 случаев взяточничества с суммой взятки выше 30 тыс. грн.

Социальная политика - рождаемость опередила смертность сразу в пяти регионах.

Так, по состоянию на декабрь в пяти регионах рождаемость опережает смертность. За одиннадцать месяцев 2009 года такие показатели зафиксированы в Волынской (на 6,09%), Закарпатской (на 15,64%), Ивано-Франковской (на 0,02%), Ривненской (на 14%) областях и в Киеве (на 13,54%). (Предварительные данные Минюста.) И хотя в целом по стране смертность, как и раньше, превышает рождаемость, и разрыв между этими двумя величинами постепенно уменьшается. На протяжении 2004–2005 годов это соотношение составляло 1 к 1,7, а по итогам этого года есть все шансы выйти на показатель 1 к 1,25.

Образование - усилены требования к аккредитации высших учебных заведений.

Кабинет министров утвердил изменения в Положение «Об аккредитации высших учебных заведений, направлениях подготовки и специальностях в учебных заведениях».

Отныне, вуз может получить IV уровень аккредитации, если не менее двух третей направлений подготовки по специальностям вуза аккредитованы по образовательно-квалификационному уровню «магистр». Кроме того, в вузе за последние пять лет должны быть изданы учебники с грифом МОН авторства не менее 20% от общего количества научно-педагогического состава учебного заведения. Количество научных статей, монографий, патентов или свидетельств об авторских правах должно составлять не менее 50% от общего количества научно-педагогического состава. В учебном заведении должна работать аспирантура из трех и более специальностей и не менее чем по трем специальностям должен быть создан специализированный ученый совет. Министерство образования и науки рассчитывает, что эти нормы позволят избавиться от как минимум трети вузов, где качество образования остается низким.

Медицина - новый способ лечения младенцев от вродженных пороков сердца.

Врачи Научно-практического центра детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины изобрели и применили методику, суть которой заключается в использовании пуповинной, а не донорской крови во время кардиохирургической операции. Это позволяет уберечь ослабленного болезнью малыша от возможных инфекций, которые попали бы от донора, или негативных реакций в случае несовместимости с донорской кровью.

Наука - пяти украинским университетам присвоен статус опытных.

Это - национальные университеты «Киево-Могилянская академия» и «Острожская академия», Национальная юридическая академия имени Ярослава Мудрого, Львовский национальный университет имени Ивана Франко и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Все они получат дополнительное финансирование на развитие материально-технической базы, создание научно-учебных центров, повышение вдвое заработной платы научных и научно-педагогических кадров.

Технологии - детальное изображение атома.

Ученые из Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт» первыми в мире получили детальное изображение атома. Они разработали специальную методику, которая позволила многократно увеличить разрешение электронного микроскопа. До этого все фотографии, которые делали другие ученые в мире, были размытыми, отмечают «Комментарии:».

Внешняя торговля - отрицательное сальдо внешнеторгового баланса уменьшилось в десять раз.

По данным Госкомстата, за девять месяцев этого года отрицательное сальдо составило чуть больше 1 млрд. долларов, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель был на уровне 10,2 млрд. долларов.

По прогнозам экспертов на следующий год, сальдо внешней торговли товарами и услугами может стать положительным, составив около 1,5 млрд. долларов, отмечает еженедельник.

Металлургия - металлурги нашли общий язык.

Кризисный год сделал почти невозможное: если не помирил, то по крайней мере заставил всех основных участников украинского горно-металлургического комплекса (ГМК) предпринять шаг друг навстречу другу, считают «Комментарии:». Компромисс между традиционно конфликтующими владельцами рудодобывающих и сталеплавильных предприятий, а также меморандум между ними и правительством позволил отечественному ГМК сохранить конкурентоспособность на мировой арене и расширить рынки сбыта продукции. Конкурентоспособная цена на металл позволила украинским предприятиям снова выйти на рынок крупнейшего производителя стали в мире — Китая (в первый раз с 2005 года), туда же пошел и избыток рудного сырья на внутреннем рынке.

Оборонная промышленность – самый крупный военный контракт.

Украина подписала с Ираком договор о поставках военной техники на сумму более 550 млн. дол. Это самый крупный контракт за годы независимости Украины. На протяжении трех-трех с половиной лет Украина поставит в Ирак свыше 400 бронетранспортеров БТР-4, десять самолетов Ан-32, а также будет предоставлять услуги по ремонту и модернизации авиационной техники.

Инвестиции - рост прямых иностранных инвестиций.

Инвестиционный всплеск пришелся на второй квартал нынешнего года. По данным Госкомстата, объем вложений нерезидентов в украинскую экономику в этот период увеличился вдвое, по сравнению с «мертвым сезоном» января-марта. Начиная с лета, наблюдался хоть и не значительный, но стабильный рост объемов иностранных инвестиций. Если по итогам шести месяцев объем прямых иностранных инвестиций вырос на 6,6%, то по итогам девяти месяцев - на 8,3% и на 1 октября составлял 38 млн. 591,6 долларов.

Газоснабжение - устранение газовых посредников.

По мнению еженедельника, самым громким достижением 2009 года для газовой промышленности стал отказ от привлечения компании-посредника RUE в организации импорта газа. Это позволило «Нафтогазу Украины» меньше чем за год создать ГП «Укравтогаз», ГП «Нафтогазмережи» и начать принятие на свой баланс дюжины государственных ТЭЦ. Главный позитив этих реформ — увеличение капитала госмонополии, что даст ей дополнительную стабильность и возможность привлекать кредиты.

Энергосбережение - Украина воспользовалась возможностями Киотского протокола, продав Японии и Испании свои квоты на выбросы парниковых газов.

В марте 2009 года Украина подписала договор с Японией о продаже 30 млн. единиц выбросов углекислого газа. По информации Национального агентства экологических инвестиций, сегодня на валютных счетах Госказначейства находится 290 млн. евро, полученных от этого соглашения. В конце ноября Кабмин одобрил продажу 3 млн. единиц выбросов Испании. Правительство ожидает получить от этого соглашения от 25 до 30 млн. евро, поступление которых ожидается в конце декабря.

Авиапромышленность - военно-транспортный самолет Ан-32 стал «хитом» оружейных соглашений.

15 июня в Нью-Дели украинский госпосредник, компания «Спецтехноэкспорт» и Министерство обороны Индии подписали контракт на общую сумму 397,7 млн. дол. на капитальный ремонт, переоборудование и продление ресурса 105 самолетов Ан-32 индийских ВВС. Сейчас в эксплуатации ВВС Индии крупнейший парк самолетов Ан-32, поставка которых в эту страну осуществлялась в начале 1980 г.

Другим весомым подспорьем для отрасли должно стать выполнение контракта на строительство и поставку шести самолетов Ан-32 в Ирак на сумму свыше 80 млн. дол.

Космос - подтвержден статус космического государства.

На международном конгрессе по астронавтике, который состоялся 12–17 октября в Республике Корея, научно-техническим прорывом 2009 года признали международный космический проект «Морской старт», в котором принимают участие американская аэрокосмическая компания Воеіng, украинские КБ «Южное» и ПО «Южмаш» (Днепропетровск), российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» и норвежская судостроительная компания Кvаеrner. С 1999 до октября 2009 гг. с помощью трехступенчатой ракеты-носителя «Зенит-3SL», спроектированной в КБ «Южное», было выведено на геостационарные орбиты 28 космических аппаратов. Коллектив разработчиков ракеты получил Государственную премию Украины в области науки и техники за 2009 год.

Сельское хозяйство - аграрная отрасль оказалась намного более устойчивой к негативным процессам в экономике, чем ожидалось.

На протяжении 2009 года сельское хозяйство было фактором макроэкономической стабилизации, оставаясь единственным из секторов, который демонстрировал стабильный рост. Положительная динамика прироста валовой продукции в зависимости от месяца колебалась в пределах от 0,1 до 3,8%. Зерновые и масличные культуры экспортировались рекордными темпами, а география внешних рынков расширялась, в частности, начались поставки в Японию и Корею, отмечают «Комментарии:».

Бюджет - местные бюджеты станут независимыми.

2009 год ознаменовался началом масштабного процесса пересмотра межбюджетных отношений. Суть бюджетной реформы сводится к двум главным положениям. Во-первых, прямая верстка сельских и поселковых бюджетов (их должен утверждать парламент). Это избавит руководство малых населенных пунктов от необходимости выступать в роли просителей денег у области. Во-вторых, это зачисление в местные бюджеты части налоговых поступлений, которые сейчас направляются в государственный бюджет. При этом на местную казну возлагаются дополнительные обязанности по финансированию расходных статей.

Церковь - православные церкви начали диалог.

В первый раз за все время раскола в украинском православии УПЦ МП и УПЦ КП начали официальные переговоры. 9 сентября синод УПЦ МП решил создать рабочую группу для подготовки диалога с УПЦ КП. И уже 2 октября состоялась первая официальная встреча рабочих групп, сформированных синодами двух церквей.

Интернет - количество пользователей Интернета за год увеличилось более чем на полтора миллиона человек.

В соответствии с результатами исследования, проведенного компанией GFK Ukraine, количество граждан, охваченных Всемирной паутиной, осенью 2009 года было 8,25 млн. уникальных пользователей. Это на 1,613 млн. больше аналогичного показателя осени-2008. По итогам 2007 года количество пользователей составляло 6,3 млн., увеличившись за год на 400 тыс. чел. До этого показатели прироста были еще меньше – в среднем 150–250 тыс. в год.

Арт-рынок - НДС и пошлины на ввоз в Украину культурных ценностей будут отменены.

Государственная служба по контролю за перемещением культурных ценностей разработала законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей». Это один из немногих случаев, когда инициатива в области культурной политики встретила однозначное одобрение чиновников, экспертов и представителей культурной среды, отмечает еженедельник «Комментарии:».

До сих пор граждане, которые ввозят в Украину предметы искусства для личного пользования или передачи музеям, обязаны платить НДС от их стоимости, а также пошлины. В законопроекте предусматривается отменить уплату НДС, а также других налогов и пошлин на ввоз в страну культурных ценностей.

Спорт - победы в боксе, дзюдо и фехтовании.

Женская сборная по фехтованию выиграла командное золото на чемпионате мира, который проходил в турецкой Анталии 30 сентября-8 октября. 27 августа в голландском Роттердаме на чемпионате мира по дзюдо первое для Украины золото в этом виде спорта завоевал Георгий ЗАНТАРАЯ. Виталий КЛИЧКО трижды защитил титул чемпиона по версии WBC. Владимир КЛИЧКО в 2009 году выиграл один бой - 20 июня - против Руслана ЧАГАЕВА. Этой победой Владимир одновременно защитил титулы чемпиона по версии IBF (седьмая защита), чемпиона по версии WBO (третья защита), чемпиона по версии IBO (седьмая защита).

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter