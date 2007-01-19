Вблизи автотрассы Киев-Харьков нашли 2 тонны ядохимикатов

11:06, 19 января 2007
Разное
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Для утилизации нужно больше 36 тысяч

В Полтавской области неподалеку от автотрассы Киев-Харьков обнаружено свыше двух тонн ядохимикатов.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды ГУ МЧС Украины в Полтавской области, 17 января около двух часов дня в дежурную часть Лубенского городского управления МЧС Украины поступило сообщение от председателя Шершнивского сельского совета о том, что неподалеку от села Шершнивка в лесопосадке в двухстах метрах от трассы Киев-Харьков найдены ядохимикаты.

Как рассказал начальник Лубенского городского управления МЧС Анатолий СТАДНИЧЕНКО, сразу на место происшествия выехали представители районной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которые установили, что найдено свыше 2 тонн ядохимикатов отечественного и зарубежного производства – запрещенные, в основном это такие химикаты как, гранозан и ДДТ (дуст).

19 января к месту происшествия выехало подразделение государственного предприятия специальной военизированной аварийно спасательной части МЧС Украины для организации перевозки ядохимикатов и дальнейшего временного захоронения их в металлической емкости на складах закрытого акционерного общества «Райсервис», размещенном в городе Лубны. Там они будут храниться до тех пор, пока будет отработана техника обезвреживания такого вида продуктов.

Для утилизации одной тонны таких химикатов нужно 18 тысяч гривен.

 

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