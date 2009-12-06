Лионелю Месси вручили "Золотой мяч" (фото)
Церемония состоялась во Франции
|Фото Reuters
О том, что Месси стал обладателем приза лучшему игроку года, было объявлено 1 декабря, а в воскресенье аргентинец получил награду на специальной церемонии во Франции.
Лауреат отметил заслуги товарищей по команде, которые, по словам Месси, помогли ему завоевать награду. "Я посвящаю "Золотой мяч" своим одноклубникам и хочу разделить этот трофей с ними, - заявил аргентинец. - Также хочу поблагодарить семью, друзей, своих братьев".
Месси выразил надежду, что это не последняя подобная награда в его карьере.
"Надеюсь, что смогу выиграть "Золотой мяч" вновь, это было бы здорово. Но это будет зависеть от того, насколько хорошо мне удастся выступить с "Барселоной" и со сборной Аргентины", - сказал футболист.
Учредителем престижного ежегодного приза является французский еженедельник France Football.