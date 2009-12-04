Как дети насилуют депутатов

Еще совсем недавно этот депутат весело и бодро блокировал трибуну... Но недавно его изнасиловали двое несовершеннолетних детей... “Нами задержана банда детей, которые насиловали депутатов разного уровня и ранга, – сказал министр. – Сегодня мы можем говорить о нескольких десятках жертв банды”... (Юмор).

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