Умер известный российский журналист Черкизов (фото)

В воскресенье в возрасте 52 лет скончался известный журналист, политический обозреватель радиостанции "Эхо Москвы" Андрей Черкизов.

Черкизов начал профессионально занимался журналистикой с 1978 года. В 1980-е годы он был литературным секретарем и помощником писателя Юлиана Семенова.

Андрей Черкизов работал на "Эхе Москвы" с момента основания станции. До этого он сотрудничал с радиостанцией "Свобода". Кроме того, с 1991 года по март 1993 года он работал в телекомпании "ВиД", где вел еженедельную программу "Человек недели" и ток-шоу "Да".

В конце 1992 года Черкизов был назначен руководителем пресс-центра временной администрации в зоне осетино-ингушского конфликта. В 1993 году он возглавил Российское агентство интеллектуальной собственности (РАИС).

С ноября 1996 года по декабрь 1997 года Черкизов вел публицистическую программу "Час Быка" на телеканале НТВ.

В 1996 году он издал книгу "Хронограф: Живая летопись московского муравья: Путеводитель по пяти годам жизни страны, 1991-1996".

В последние годы Андрей Черкизов вел на "Эхе Москвы" общественно-политическую программу "Кухня Черкизова", а также являлся автором ежедневной политической Реплики.

Лента.ру