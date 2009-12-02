Кабмин повторно разрешил китайский кредит на закупку машин для инвалидов

Кабинет Министров Украины своим постановлением повторно разрешил государственному промышленному объединению «Укрпротез» привлечь кредит под государственные гарантии в размере до 400 млн. долл. у Экспортно-импортного банка Китая и Банка развития Китая на реализацию инвестиционного проекта по производству автомобилей для инвалидов.

Соответствующее постановление №1270 от 26 ноября 2009 года обнародовано на сайте правительства.

Кабмин определил ЗАО "Запорожский автомобилестроительный завод" (ЗАЗ) ответственным за производство, переоборудование для ручного управления автомобилей по цене не выше рыночной (для базовой модели) для реализации инвестиционного проекта при участии китайской "Чери Автомобайл Ко" (Chery Automobile Co).

Напомним, что действие аналогичного постановления правительства №1145 от 29 октября 2009 года было приостановлено Указом Президента Виктора ЮЩЕНКО №966/2009 от 25 ноября т.г. Свое решение В.ЮЩЕНКО мотивировал тем, что данным решением правительство нарушает Закон «О Государственном бюджете на 2009 год», которым установлено, что в 2009 году государственные гарантии предоставляются Кабинетом Министров Украины в объеме, не превышающем 37 млрд. грн.

«После принятия указанных решений Кабинет Министров Украины взял обязательств относительно предоставления государственных гарантий по кредитам на сумму более 60 млрд. грн., что существенно превышает объем гарантий, предусмотренных Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», – сказано в Указе Президента.