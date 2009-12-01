Львовский губернатор благодарит Тимошенко: проблем больше нет

Львовская область благодарит премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО за огромный прогресс в подготовке Львова к Евро-2012 и стопроцентное финансирование строительства аэропорта и стадиона, которое ведется согласно всем графикам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Львовской областной государственной администрации Николай КМИТЬ сегодня, сопровождая премьер-министра во время ознакомления с ходом строительства Львовского аэродрома в рамках подготовки к Чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Он также сообщил, что урегулирован вопрос с платежами Госказначейства. Н.КМИТЬ подчеркнул, что “в конце прошлой недели окончательно решен и урегулирован вопрос с платежами по объектам к Евро-2012”. “Проблем больше нет”, - отметил председатель ОГА, обращаясь к премьер-министру.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября председатель Львовской облгосадминистрации Н.КМИТЬ на пресс-конференции в Львове заявил, что планирует обратиться с письмом к премьер-министру Ю.ТИМОШЕНКО и руководству Государственного казначейства по поводу неподобающей работы управления Госказначейства в Львовской области, которое задерживает выплаты по объектам, строящимся к Евро-2012.