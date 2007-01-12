Площадь Советов переименуют в Майдан Королева

Центральную площадь - площадь Советов - в Житомире переименуют в Майдан Королёва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на торжествах по случаю 100-летия со дня рождения авиаконструктора Сергея Королёва сообщил председатель Житомирской областной государственной администрации Юрий ПАВЛЕНКО. При этом он отметил, что именно Житомирская облгосадминистрация является инициатором переименования и эту инициативу поддержал Житомирский горисполком.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Житомирской области начались мероприятия по празднованию 100-летия со дня рождения Сергея Павловича Королёва.

Справка УНИАН. С.Королёв родился 12 января 1907 года в Житомире. Он основатель практической космонавтики, главный конструктор первых ракет-носителей, искусственных спутников Земли и пилотируемых космических кораблей.