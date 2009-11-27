Тимошенко: всегда поддерживаю сильных и независимых женщин

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обсудила с Президентом Литовской Республики Далей ГРИБАУСКАЙТЕ возможности двухстороннего экономического сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча Ю.ТИМОШЕНКО и Д.ГРИБАУСКАЙТЕ проходила в правительственной резиденции в Киеве.

«Я думаю, мы сможем определить общие цели и сотрудничать независимо от того, как ситуация сложится у вас с выборами», - сказала Президент Литвы перед началом встречи. Д.ГРИБАУСКАЙТЕ также отметила личный характер приглашения, направленного ей премьер-министром Украины. По ее мнению, это приглашение было написано лично Ю.ТИМОШЕНКО, без участия секретарей и помощников.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила Д.ГРИБАУСКАЙТЕ за визит в Украину и добавила: «Я всегда поддерживаю сильных и независимых женщин и думаю, все у Вас получится».