На территории студгородка открыли памятник «Гранит науки»

В Полтаве на территории студенческого городка национального технического университета имени Юрия Кондратюка сегодня открыли памятник «Гранит науки».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горисполкома Полтавы, в открытии памятника приняли участие руководство университета и мэр города Андрей МАТКОВСКИЙ.

Памятник представляет собой гранитный камень, на котором лежат книги, а на них сидит символ мудрости – сова.

«В начале сентября 2009 года в техническом университете им. Ю.Кондратюка был объявлен конкурс проектов (эскизов) на лучший символ студенческого успеха. На конкурс представили 155 работ, среди которых был отмечен эскиз Александра РЯБКА и Лилии ЦИМБАЛ», – сообщает пресс-служба горисполкома.