Президента Сербии вызвали в суд за шампанское на стадионе

Президент Сербии Борис ТАДИЧ вызван 1 декабря в суд по обвинению в нарушении закона, запрещающего употребление алкоголя на территории спортивных объектов.

Как сообщает радио «Свобода», Б.ТАДИЧУ грозит штраф до 500 евро или двухмесячное тюремное заключение.

10 октября Президент Сербии откупорил на стадионе бутылку шампанского в честь победы национальной сборной по футболу над командой Румынии.