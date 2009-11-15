Состоялись богослужения и панихиды по погибшим в ДТП

В церквах Винницкой области сегодня состоялись богослужения и прочитаны заупокойные молитвы по погибшим в ДТП.

Как передает корреспондент, об этом сообщил архиепископ Винницкий и Могилев-Подольский УПЦ КП СИМЕОН.

«Призываю вас - как мирян, так и тех, кто отвечает за безопасность на дорогах, прийти в храм, чтобы воздать свои молитвы за здоровье тех, кто остался калеками, и в первую очередь за упокой воздать молитву за тех, кто погиб в разные времена, дни и годы до сегодняшнего дня в дорожно-транспортных катастрофах и авариях», - призвал всех верующих накануне архиепископ. Он отметил, что эта молитва с благословения предстоятеля УПЦ митрополита ВЛАДИМИРА пройдет в каждом храме.