В Крыму маневровый состав отрезал мужчине ноги
11:16, 14 ноября 2009Разное
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Травмированный - в реанимации
В Крыму маневровый состав отрезал мужчине ноги.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС. Информация о несчастном случае на железнодорожной товарной станции поступила 13 ноября в 21.23.
39-летний мужчина доставлен в реанимационное отделение больницы Красноперекопска с диагнозом «травматическая ампутация обеих ног, травматический шок».
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