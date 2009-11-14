В Крыму маневровый состав отрезал мужчине ноги

Травмированный - в реанимации

В Крыму маневровый состав отрезал мужчине ноги. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС. Информация о несчастном случае на железнодорожной товарной станции поступила 13 ноября в 21.23. 39-летний мужчина доставлен в реанимационное отделение больницы Красноперекопска с диагнозом «травматическая ампутация обеих ног, травматический шок».

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