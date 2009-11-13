Из-за кризиса женщины чаще красят губы

Во время экономического кризиса женщины стараются выглядеть привлекательнее и тратят больше денег на косметику. Об этом свидетельствуют результаты исследовательской компании Mintel, проанализировавшей ситуацию на косметическом рынке Великобритании в 2007-2008 годах, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Telegraph.

За это время, по данным компании, объем продаж средств по уходу за кожей увеличился на 6,7%, а женского парфюма - на 4,6%. Всего британский рынок косметики вырос на 7,4% - до 1,2 млрд фунтов стерлингов.

Сходные тенденции наблюдались во время Великой депрессии 1930-х годов. Как напоминает британское издание The Daily Mail, тогда женщины скупали косметику, чтобы при устройстве на работу выглядеть лучше других претенденток на должность. Этот феномен впоследствии получил название Lipstick Factor - "фактор губной помады".