В Киеве мужчина с топором устроил погром в отделении Укрсиббанка

Сегодня в Киеве неизвестный мужчина совершил погром в отделении «Укрсиббанка».

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в городе Киеве, около 10.00 неизвестный мужчина в медицинской маске на лице зашел в финансовое учреждение в Днепровском районе в Киеве на улице Бойченко и, достав топор, начал бить стекло, которым перегорожены кассы, в которых на этот момент не было никого из сотрудников.

Охранник, увидев это, не предпринял никаких действий, чтобы задержать мужчину, и спрятался во внутреннем помещении банковского учреждения.

Нападающий объявлен в розыск.