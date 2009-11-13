Во Львове сгорела часовня УГКЦ

Вчера во Львове сгорела часовня ритуальных услуг, расположенная на территории церкви Благовещения Пресвятой Богородицы УГКЦ.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской облгосадминистрации, для ликвидации пожара, который, по выводам экспертов, повлекло нарушение правил пожарной безопасности во время проведения сварочных работ, были задействованы шесть пожарных подразделений города. Потерпевших и жертв нет.