В Севастополе определили 10 финалисток конкурса Наталок

В Севастополе определили 10 финалисток городского конкурса Наталок, который проводится к 240-летию со дня рождения величайшего украинского писателя Ивана Котляревского. По информации портала «Украинская жизнь в Севастополе», конкурс проводится Управлением образования и науки Севастопольской городской государственной администрации и Кабинетом украинского языка и литературы Института последипломного образования Севастопольского городского гуманитарного университета с целью популяризации творчества писателя, сохранения и развития интеллектуального творческого потенциала ученической молодежи.

Как отмечается в сообщении, конкурс вызвал интерес у севастопольских девушек. По результатам просмотра 37 презентаций жюри уже определило 10 финалисток, которые будут соревноваться в номинациях: «Лучший знаток украинских пословиц и поговорок», «Лучший исполнитель монолога Наталки-Полтавки», «Лучший исполнитель украинской народной песни», «Лучший автор презентации».

По информации председателя жюри, методиста украинского языка и литературы Института последипломного образования Севастопольского городского гуманитарного университета Валентины ЛОПАТЮК, финал конкурса состоится 6 ноября в Украинском культурно-информационном центре.

«К формированию призового фонда приглашаются меценаты, которым не безразлично будущее Украины», - отмечает портал «Украинская жизнь в Севастополе».