Audi-80 врезался в ВАЗ-2107: один погибший, четверо травмированных

В Харьковской области во время дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и четверо были травмированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, вчера в 16.20 на 17 км автодороги Харьков-Чугуев-Миловое водитель автомобиля “Audi-80”, двигаясь в направлении г. Чугуев, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем “ВАЗ-2107”, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель автомобиля “ВАЗ” от полученных травм погиб на месте происшествия, а три пассажира этого же транспортного средства (среди них - 12-летний ребенок) и водитель автомобиля “Audi” с телесными повреждениями доставлены в больницу г. Чугуев.