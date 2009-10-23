Умерла 7-летняя девочка, покусанная бродячими собаками

Вчера в Донецкой областной детской клинической больнице умерла 7-летняя девочка, покусанная 15 октября стаей бродячих собак в Пролетарском районе Донецка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник Донецкого городского управления ГУ МВД Украины в Донецкой области Виктор ДУБОВИК.

По его словам, девочка, умершая в четверг в больнице, получила множественные раны именно в результате нападения стаи собак. Такое заключение сделала судебно-медицинская экспертиза, опровергнув имеющиеся предположения, что травмы были получены от рук человека. «То, что на ребенка напали собаки, это окончательная версия милиции», - сказал В.ДУБОВИК и напомнил, что ранее по факту причинения телесных повреждений девочке, обнаруженной с многочисленными ранениями, следственным отделом Пролетарского РО Донецкого ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области было возбуждено уголовное дело по статье 121 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за нанесение тяжких телесных повреждений.

15 октября в 13.55 в травмпункт центральной городской больницы бригадой скорой помощи в крайне тяжелом, бессознательном состоянии с многочисленными ранами была доставлена 7-летняя девочка, жительница Пролетарского района Донецка. В 14.30 девочка была эвакуирована реанимационной бригадой в областную детскую клиническую больницу в отделение интенсивной терапии и реанимации. По информации врачей, оказавших первую медицинскую помощь, девочке было нанесено более 70 колото-резаных ранений.

По свидетельству очевидцев, нашедших девочку, около нее находились собаки.

Присутствовавший сегодня на пресс-конференции доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой судебной медицины и медицинского законодательства Донецкого национального медуниверситета Александр ГЕРАСИМЕНКО опроверг информацию о насилии со стороны человека над 7-летней девочкой. Он сказал, что 16 октября судмедэксперт осмотрел девочку в детской областной больнице и сделал вывод, что на ней нет признаков колото-резаных и резаных ран.

«Девочка была доставлена в больницу с множеством ран. Раны эти были, как я сказал, на голове, на туловище, на ногах. Да, действительно, некоторые раны по своей форме напоминали резаные раны, только резаные. Есть четкие отличия ран резаных, колотых, колото-резаных, ушибленных и так далее, - объяснил А. ГЕРАСИМЕНКО. - С точки зрения и юридической, и медицинской, квалифицировать рану с точки зрения предмета, которым причинена эта рана, дано право только судебно-медицинскому эксперту».

По его словам, судмедэкспертиза показала, что раны все поверхностные, неглубокие, рядом с ранами, которые имели линейную форму, было большое количество ссадин и царапин.

А.ГЕРАСИМЕНКО подчеркнул, что у собак-подростков зубы еще не стерты, они режут, как лезвия, поэтому раны на теле девочки и были похожи на порезы.

«Ни одной глубокой проникающей раны ни в брюшную полость, ни в грудную полость, даже то, что говорили, что глаза выколоты - глаза целые. Все раны поверхностные. Скальпированная рана имела рваные концы и края, что характерно для действия зубов животного», - добавил профессор.