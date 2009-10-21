В Кременчуге инспектор ГАИ сбил пенсионерку
15:27, 21 октября 2009Разное
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Преследовал правонарушителя...
В Кременчуге Полтавской области инспектор ГАИ на автомобиле допустил наезд на пешехода.
Как сообщили УНИАН в милиции, автомобилем ВАЗ-21053, который сбил 73-летнюю пенсионерку, управлял 22-летний инспектор ДПС.
По данным ГАИ, машина преследовала правонарушителя.
Пострадавшая с компрессионным переломом позвоночника и ушибами доставлена в больницу.
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