Наш народ мудр. Но добр: все еще верит в «ошибки молодости» политиков

Луч света в темном царстве: большинство граждан Украины (69,1%) считают, что народные депутаты не имели права обнародовать информацию о деле развращения детей до окончания следствия и принятия судом решения о виновности подозреваемых. Об этом свидетельствует телефонный опрос, проведенный Институтом проблем управления имени Горшенина с 17 по 18 октября текущего года. По мнению более чем половины украинцев (51,1%), обвинения народных депутатов, которые якобы замешаны в скандале вокруг «Артека», - это «грязные политические игры».

То есть политическая зрелость электората, закаленного многочисленными выборами, в подавляющем большинстве случаев не дает ему отвлечься на грязные схемы. Но. Большинство украинцев (78,9%) не изменили отношения ни к Блоку Юлии Тимошенко, ни (79,9%) к Партии регионов, депутаты которой первыми распространили информацию об этом скандале. Заявили о том, что отношение к Партии регионов у них стало хуже, только 9,6%. Более того, 3,4% утверждают, что их отношение к ПР улучшилось. Выходит, наш народ мудр, но добр – готов простить своим кумирам от политики многое.

Видимо, для этих последних 3,4% выступил с заявлением народный депутат от фракции БЮТ Сергей Соболев.

«Я нашел документ, - сказал он прессе, - проливающий светло на то, кому выгодно было раздувать скандал в «Артеке» вместо того, чтобы расследовать факты инцидента. Я имею в виду заявление Григория Омельченко (прозвучавшее в стенах ВР) о наличии третьей судимости у господина Януковича за якобы изнасилование женщины и жестокое избиение ее группой лиц. Эта информация была предоставлена Верховной Раде и Генпрокуратуре для расследования этих фактов, однако никакого расследования не существует, и потому хотел бы сейчас зачитать депутатское обращение, которое прозвучало от Григория Омельченко в стенах Верховной Рады».

«В милицейских документах указано, что Виктор Янукович организовал в Енакиевом шайку бандитов и вырывал у женщин сумки и «по-живому» серьги стоимостью 10 рублей из ушей у девушек», - заявил депутат, подчеркнув, что фракция БЮТ обращается в Генеральную прокуратуру с просьбой немедленно проверить эту информацию.

«И чтобы она не затерялась, я инициировал направление пяти писем, в том числе и господину Януковичу, как главе фракции Партии регионов, с просьбой направить своих кандидатов во временную следственную комиссию по фактам, которые были обнародованы Григорием Омельченко с трибуны ВР», - добавил Соболев, поставив точку: «Такие письме уже отправлены, а регламент требует 5-дневного рассмотрения дела. И независимо от того, будет ли фракция направлять своих представителей, такая комиссия будет создана автоматически».

Конечно, заявление господина Соболева выглядит неким сведением счетов. Особо изящным предстает возвращение в обличительное русло нашего непутевого «комиссара Каттани» - Григория Омельченко.

И здесь можно сколько угодно упражняться в иронии. Сравнить, скажем, Григория Омельяновича с царь-пушкой, из которой никто никогда не стрелял, и с царь-колоколом, в который никогда никто не звонил. Но в том-то и дело, что «царь-колокола» украинских президентских гонок раззвонились, словно на храм.

И никто не говорит, что их перезвон должна в конце концов утихнуть, словно эхо в роще. Не должен, если в обнародованной проблеме есть зерно правды. Отделить его от надуманных плевел – дело следствия. А виновные, если они есть в скандале вокруг «Артека» - должны сидеть. И если виноват Виктор Федорович в том, в чем обвиняет его Григорий Емельянович – то должен нести ответственность. Так же, как должен нести ответственность Омельченко, если его обвинения против столь почтенного господина окажутся неправдой.

Что ни говорите, а в выяснении отношений политических оппонентов есть своя правда. Вот, по уголовному делу против бывшего народного депутата Виктора Лозинского, обвиняемого в убийстве жителя Кировоградской области Валерия Олейника, задержаны и взяты под стражу еще двое – бывший первый замначальника, начальника уголовного розыска Голованивского райотдела милиции, который по вызову выезжал на место убийства, а также следователь райотдела, возбудивший уголовное дело против покойного.

Чем больше будет наказано преступников, тем меньше будет преступников. Чем меньше будет преступников, тем меньше преступников будут претендовать в будущем на должность президента. И поиски компромата политическими оппонентами сойдут на нет. И Украинец будет выбирать среди лучших, а не среди тех, кто лучше замаскировался, или у кого вовремя сняли судимость.

Олег Марущак (Центр оперативного журналистского реагувания)