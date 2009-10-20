1-тонная немецкая мина на берегу моря в Феодосии (фото)

Около 5 тысяч человек временно эвакуируют 20 октября в Феодосии, чтобы вывезти на полигон для дальнейшего уничтожения немецкую авиационную донную мину весом почти тонну образца 1938 года.

Как сообщал УНИАН, 18 октября к феодосийским спасателям поступила информация об обнаружении снаряда в районе причала №216. Двое мужчин вытащили мину из воды, приняв за газовый баллон. Находку начали разбирать, чтобы затем сдать на металлолом. «Лишь после того, как горе-металлисты сбили крышку и увидели механизм одного из взрывателей, до них дошло, что дело они имеют не с баллоном, а с бомбой», - отметили в МЧС.

Фото Алексея Сувирова / УНИАН