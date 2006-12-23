На автотрассе Киев-Одесса погиб заснувший за рулем водитель

Сегодня на автотрассе "Киев-Одесса", возле г. Ульяновка Кировоградской области во время дорожно-транспортного происшествия погибли двое людей и трое травмированы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте ГАИ МВД Украины, водитель автомобиля „Форд Турмео”, гражданин Молдовы, двигаясь в направлении Одессы, заснул за рулем, выехал на обочину, где допустил наезд на полуприцеп автомобиля "МАЗ-54323".

Вследствие ДТП водитель и пассажир автомобиля „Форд Турмео" погибли на месте происшествия, также три пассажира этого же автомобиля получили телесные повреждения.