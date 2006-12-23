На автотрассе Киев-Одесса погиб заснувший за рулем водитель
11:22, 23 декабря 2006Разное
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Тяжело пострадали и его пассажиры
Сегодня на автотрассе "Киев-Одесса", возле г. Ульяновка Кировоградской области во время дорожно-транспортного происшествия погибли двое людей и трое травмированы.
Как сообщили УНИАН в Департаменте ГАИ МВД Украины, водитель автомобиля „Форд Турмео”, гражданин Молдовы, двигаясь в направлении Одессы, заснул за рулем, выехал на обочину, где допустил наезд на полуприцеп автомобиля "МАЗ-54323".
Вследствие ДТП водитель и пассажир автомобиля „Форд Турмео" погибли на месте происшествия, также три пассажира этого же автомобиля получили телесные повреждения.
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