General Motors продал марку Hummer китайцам

Концерн General Motors подписал соглашение о продаже 80 процентов акций марки Hummer китайской компании Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery Co. Оставшиеся 20 процентов акций будут переданы частному инвестору Солану Доцзи, сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

Сумма сделки пока не уточняется. По данным Bloomberg, компания Hummer была продана за 150 миллионов долларов США. Помимо прав на марку, Tengzhong получила также в собственность дилерскую сеть Hummer.

Новые владельцы планируют потратить на вывод компании Hummer из кризиса и разработку новых моделей более двух миллиардов долларов США. Кроме того, Tengzhong не собирается закрывать заводы в Северной Америке, но планируют организовать производство "Хаммеров" еще и в Китае.

Ранее также сообщалось, что штаб-квартира Hummer после смены владельца переедет в Мичиган.