Украинская компания хотела рискнуть здоровьем 140 иностранцев?

Компания «Трансинвестсервис» сорвала экскурсионную поездку делегатов 3-й международной конференции «Черноморский контейнерный саммит 2009» на катамаране «Хаджибей» в акватории порта «Южный», так как не подал официальную заявку на проведение экскурсии.

Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы МТП «Южный», переданном УНИАН.

При этом в пресс-службе заявили, что обвинения компании «Трансинвестсервис» в адрес руководства порта в якобы безосновательном отказе в заходе пассажирского катамарана «Хаджибей» в акваторию Аджалыкского лимана являются ложной информацией.

«Если бы даже за 24 часа до проведения экскурсии по акватории порта поступила официальная заявка, которой до сего момента нет, то и тогда единственным возможным вариантом проведения экскурсии стала бы высадка пассажиров катамарана на причале портофлота, пересадка их на автобусы и переезд к месту назначения». «Сомневаюсь, что «140 делегатов из 14 стран мира», зная, что их приглашают прогуляться по акватории порта, где грузятся химически опасные грузы, захотели бы рисковать жизнью и здоровьем», - отметил капитан порта «Южный» Л.ЧАЙКОВСКИЙ.

Справка УНИАН. 1-2 октября 2009 года в Одессе проходит III международный «Черноморский контейнерный саммит 2009». Об этом сообщила пресс-служба Одесского порта. Организатором мероприятия выступили издательство «Порты Украины» и информационно-аналитический центр «BlackSeaTrans». В ходе саммита должна была состояться презентация нового контейнерного терминала компании «Трансинвестсервис» мощностью 400 тысяч TEU (первая очередь) в акватории порта Южный.

Государственное предприятие «Морской торговый порт «Южный» основано в 1978 году, расположено в акватории Аджалыкского лимана, в 30 км на северо-восток от Одессы, является одним из самых глубоководных портов на Черном море. Порт способен принимать судна дедвейтом (грузоподъемностью) до 150 тыс. тонн и обслуживает основные экспортные и транзитные грузопотоки навалочных, угольно-рудных, генеральных, химических и наливных грузов.

По итогам 7 месяцев 2009 года грузооборот порта, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 9,1% и составил 10 млн. 826,4 тыс. тонн.

За 7 месяцев портом было обработано 447 судов и 101 тыс. 447 полувагонов, заработная плата сотрудников порта выросла на 16%. За первое полугодие 2009 года порт «Южный» перечислил в госбюджет 187,2 млн. грн.

Грузооборот порта в 2008 г. составил 21 млн. 698 тыс. тонн.