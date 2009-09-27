Режиссер Роман Полански арестован в Швейцарии

Известный режиссер Роман Полански арестован по прибытии в Швейцарию на кинофестиваль в Цюрихе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Франс Пресс.

В 1978 году Полански покинул США, чтобы избежать тюремного заключения за связь с 13-летней девушкой. По этой причине 75-летний режиссер, живущий во Франции, не может приехать в Америку, он также избегает визитов в Великобританию, опасаясь возможной экстрадиции.

Американка, за сексуальную связь с которой 32 года назад было возбуждено уголовное дело, в январе этого года обратилась в суд с официальной просьбой снять с кинематографиста обвинения.

"Я та 13-летняя девочка, которую Роман Полански изнасиловал 10 марта 1977 года... и я требую, чтобы это дело было прекращено", - написала 45-летняя Саманта Геймер (Samantha Geimer). Она также обратилась в суд Лос-Анджелеса с официальной просьбой снять с кинематографиста обвинения. Геймер пояснила свою просьбу тем, что следственные органы и обвинители, придав огласке детали дела, "нанесли ущерб ей, ее троим детям, мужу и матери".

Также известно, что в 1997 году Полански достиг соглашения с семьей пострадавшей девушки и выплатил компенсацию.