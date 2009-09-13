В Винницкой области столкнулись иномарки: среди погибших - гражданка ФРГ

В Винницкой области при столкновении иномарок погибли два человека, среди которых гражданка Германии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в 08.20 в Литинском районе на перекрестке автодорог Стрый -- Знаменка и Любар – Хмельник.

Водитель автомобиля «Opel-Corsa», выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Citroen-Berlingo». В результате ДТП погибли два человека, из них одна гражданка Германии, и пострадали три человека, из них 1 гражданин Германии, которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в райбольницу.

Всего за минувшие сутки на территории страны зарегистрировано 147 автоаварий, в которых 20 человек погибли и 181 человек травмирован.