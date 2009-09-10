В Киеве планируют создать туристическую полицию, которая будет осуществлять надзор за правильной парковкой туристических автобусов, контролировать наличие лицензий у экскурсоводов на проведение экскурсий, а также присматривать за памятниками культуры и тому подобное.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции БЮТ в Киевском городском совете, соответствующий проект решения приняла постоянная комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма.

Как отметил председатель этой комиссии, депутат от БЮТ Александр БРИГИНЕЦ, туристическая полиция не является чем-то уникальным, это обычное дело для стран и городов, которые считают себя туристическими центрами.

“Однако в Киеве, похоже, такая муниципальная служба вынуждена будет выполнять и некоторые не свойственные ей функции», - добавил А.БРИГИНЕЦ.

Он напомнил, что Киевсоветом принято несколько решений относительно запрещения употребления алкоголя и курения на улицах и в публичных местах столицы (решения № 246/246 от 18.09.08, № 626/1682 от 18.06.09, № 769/1825 от 09.07.09), однако полномочиями контролировать выполнение таких решений не наделена ни одна городская служба, которая могла бы реально это делать.

«Именно поэтому возникает вероятность, что туристическая полиция вынуждена будет еще и присматривать за теми, кто вопреки решению Киевсовета на улицах и в публичных местах курит, употребляет алкогольные напитки и мусорит», - высказал предположение А.БРИГИНЕЦ.

Согласно проекту решения «Об утверждении Концепции развития экскурсионной деятельности в г. Киеве», кроме создания туристической полиции, будет возобновлена деятельность методического центра экскурсионного дела, где будут готовить и повышать квалификацию экскурсоводов, гидов и переводчиков.