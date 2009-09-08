Двое граждан Украины попали в аварию в Босфоре

У берегов Турции потерпело аварию судно, в составе экипажа которого двое граждан Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, по сообщению Генерального консульства Украины в Стамбуле, сегодня в районе Килиос, у берегов Стамбула (северная часть пролива Босфор), из-за неблагоприятных погодных условий село на мель и раскололось пополам судно «Крамко» под флагом Камбоджи, на борту которого находились 12 членов экипажа, в том числе двое граждан Украины.

В результате проведенной спасательной операции все члены команды были эвакуированы силами береговой охраны и размещены в гостиницах в городе Стамбуле. Состояние здоровья моряков удовлетворительное.

Агентская компания «Прува Денизджилик» принимает меры для обеспечения возвращения пострадавших моряков в страны происхождения. Родственники моряков проинформированы о сложившейся ситуации.