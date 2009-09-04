Милиция задержала 169 участников атаки на коньячный завод

Милиция задержала 169 участников рейдерской атаки на новокаховский завод «Таврия», во время столкновений были ранены 39 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

По его словам, вчера в 20.15 в милицию поступило сообщение о том, что большая группа вооруженных людей пытается ворваться и захватить административное здание завода. Как выяснили сотрудники милиции, прибывшие на завод через 10 минут после вызова, около 180 человек в возрасте от 20 до 35 лет, вооруженные арматурой, палками, “заточками”, наручниками и др., пытаются захватить завод. По словам министра, на завод с целью защиты также прибыли около тысячи сотрудников предприятия.

По тревоге не только был поднят личный состав новокаховской милиции, но и приведены в боевую готовность правоохранители соседнего Бериславского района. В течение некоторого времени 150 милиционеров пытались прекратить столкновения между обеими сторонами.

В настоящее время 169 задержанных нападавших находятся в изоляторах временного содержания, личности 116 из них уже установлены.

«Все они не принадлежат к какой-либо охранительной структуре, являются безработными, просто можно сказать, их наняли с улицы за 50-100 долларов», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он отметил, что попытка захвата завода «Таврия» - «это крупнейшая рейдерская атака со времен атак на одесские порты. Это была хорошо организованная рейдерская атака, кто организатор - мы выясняем, задержанные говорят, что их наняли неизвестные лица».

В настоящее время прокуратура возбудила уголовное дело по факту захвата административных зданий завода «Таврия». Среди пострадавших - 2 сотрудника милиции, получившие ранение в результате применения травматического оружия.