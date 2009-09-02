В ДТП в Крыму пострадали восемь человек

На 695 километре автотрассы Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта, водитель автомобиля “FAW CA1061” с прицепом-платформой, двигаясь в направлении г. Алушта, во время торможения на затяжном спуске не справился с управлением и совершил столкновение с автобусом “Merсedes-Benz 316” и автомобилем “ВАЗ-2102”, которые двигались впереди.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, после столкновения автомобиль “FAW” и автобус “Merсedes” перевернулись.

Вследствие ДТП двое пассажиров автомобиля “FAW” и шестеро пассажиров автобуса “Merсedes” получили телесные повреждения.