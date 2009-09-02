Российские десантники пройдут конную подготовку

Офицеры-разведчики Воздушно-десантных войск России будут проходить конную подготовку, сообщил главком ВДВ Владимир Шаманов.

По его словам, десантники должны уметь ездить верхом, так как в будущем предполагается широкое присутствие ВДВ в горных районах, в которых принято использовать гужевой транспорт. Такой вывод Шаманов объяснил оценкой прогнозируемой угрозы на основе событий последних десяти лет. О каких районах идет речь и когда там понадобятся десантники, он не уточнил.

Подготовка офицеров-разведчиков будет вестись на базе конно-спортивного комплекса "Виктория", в открытии которого принял участие главком ВДВ.

В российских войсках лошади в основном применяются в пограничных и внутренних войсках, где их используют для перевозки грузов и передвижения в горной местности. Также действуют отряды конной милиции, которые применяют для патрулирования и охраны массовых мероприятий, напоминает Лента.ру.