Тимошенко на Волыни и Львовщине (фоторепортаж)

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко во время торжеств по случаю Дня шахтера в с.Паромов (Иваничевский р-н, Волынская обл.), где строится шахта «Нововолынская», и в Червонограде (Львовская обл.).

«Сегодня мощные объединения, шахты, которые дают Украине черное золото, мы, конечно, приватизировать сейчас не будем. Мы планируем их оставлять (в собственности) государства и развивать так, как это нужно», - сказала она на брифинге.

Премьер опровергла информацию о закрытии шахт. Ю.Тимошенко подчеркнула, что ее правительство еще в начале своей деятельности утвердило стратегический план реформирования угледобывающей отрасли, включающий модернизацию действующих шахт и строительство новых.

Фото Александра Прокопенко / POOL / УНИАН