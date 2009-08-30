Тимошенко о шахтах, приватизации и изюме из булки

Правительство не планирует выставлять на приватизацию крупные и перспективные шахты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в Волынской области.

«Сегодня мощные объединения, шахты, которые дают Украине черное золото, мы, безусловно, приватизировать сейчас не будем. Мы планируем их оставлять (в собственности) у государства и развивать так, как это нужно», - сказала она.

По словам премьера, опыт предыдущей приватизации угольных предприятий показал, что государству невыгодно их продавать.

«Для приватизации ведь выбрали изюм из булки. Там же не приватизировали шахты крутого падения, с тонкими пластами – взяли лучшее, что есть в государстве. А потом, вдобавок, повыгоняли половину коллективов на улицы, не сделали зарплату такую как следует, не финансируют социальную сферу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что приватизированные шахты, которые управляются и работают сегодня ненадлежащим образом, должны возвращаться в собственность государства, а те приватизированные шахты, которые работают эффективно, нужно поддерживать.