Тимошенко опровергает заявление Ющенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО категорически опровергает заявление Президента Виктора ЮЩЕНКО о том, что правительство планирует закрыть 118 шахт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня на брифинге в Волынской области.

«Я хочу опровергнуть информацию, что закрываются 118 шахт, категорически. Наоборот, мы даже те шахты, которые были три года назад специальными решениями приняты на закрытие, мы благодаря профессиональному министру угольной промышленности сегодня возрождаем и даем вторую жизнь. И считаем, что сокращение, ужимание и закрытие объектов угольной отрасли – это категорически не украинский путь. Украинский путь - это каждую шахту, на которой есть подтвержденные запасы, и которые имеют перспективу для добычи, вернуть к жизни, укрепить и дать уверенную дорогу», - сказала премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что ее правительство в начале своей деятельности утвердило стратегический план реформирования угледобывающей отрасли, который предполагает проведение модернизации действующих шахт и строительство новых.

«Ни в коем случае необоснованного закрытия (шахт – УНИАН) не может быть», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера, 29 августа, в Луганске во время торжеств по случаю Дня шахтера Президент В.ЮЩЕНКО заявил, что правительство не осуществляет реформы в угледобывающей отрасли. В частности, он сказал, что Кабмин планирует закрыть 118 шахт.