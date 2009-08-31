Заместитель мэра просит присылать ему фотки ям на дорогах

Черкасские власти призывают жителей города сообщать о выбоинах на дорогах для их оперативного ремонта.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель мэра Черкасс Андрей ДЗЮБА, каждый житель Черкасс может приобщиться к решению проблемы с ямами на дорогах и ускорить процесс их устранения. Для этого нужно сфотографировать выбоины и выслать фото по адресу на интернет-дневник А.ДЗЮБЫ.

Отныне коммунальные службы имеют возможность оперативно ремонтировать выбоины на дорогах с помощью специальной машины – рециклера. В Черкасском горисполкоме уже работает оперативная группа, которая отслеживает появление таких ям, и когда она насобирает информацию о десятке выбоин, на их место выедет машина и оперативно их отремонтирует.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасском горисполкоме, в прошлом году подобным образом сотрудничал с жителями города городской голова Черкасс Сергей ОДАРИЧ. Мэр призывал посылать по адресу его интернет-дневника фото с открытыми люками на автодорогах и тротуарах. Результатом акции стало оперативное закрытие всех канализационных люков.