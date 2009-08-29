В Харьковской области в пожаре погибли двое людей

11:57, 29 августа 2009
Разное
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Информация МЧС

В селе Палатки Нововодолазского района Харьковской области, в частном жилом доме, из-за курения в постели возник пожар, вследствие которого погибли 2 людей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар был ликвидирован отделением Государственной пожарной охраны МЧС. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.

 

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