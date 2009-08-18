Немецко-украинская команда хочет отмыть половину Потемкинской лестницы

Немецко-украинская команда волонтеров намерена отмыть Потемкинскую лестницу к 215-й годовщине со дня основания Одессы. Чтобы добиться максимальных результатов для очистки будут использованы современные и высокотехнологичные аппараты, которые обеспечат бережное и безопасное обращение с поверхностью Потемкинской лестницы, сообщает сайт "Взгляд из Одессы".

"Лестницу загрязняют, прежде всего, выхлопные газы, экскременты птиц, втоптанная жевательная резинка, которые отложились на гранитных ступенях и асфальтированных пролетах. На 215-й день рождения города мы хотим подарить одесситам обновленный и посвежевший символ Одессы", - сообщают организаторы акции.

Очистка знаменитой лестницы будет производиться в два этапа:

- правая часть - с 17 по 21 августа;

- левая часть - с 25-го по 28-го;

- в промежуток с 22-го по 25-го одесситы и гости города смогут увидеть разницу «до и после» очистки. По мере чистки будет сниматься документальный фильм, который затем покажут по всему миру.

Чистка Потемкинской лестницы - часть культурно-спонсорской программы, в рамках которой за последние 25 лет было проведено около 90 мероприятий по очистке исторических, культурных и архитектурных памятников по всему миру, в число которых входят Бранденбургские ворота в Берлине, статуя Христа в Рио-де-Жанейро, колоннада площади Святого Петра в Риме, Колоссы Мемнона в верхнеегипетском Луксоре, которым более трех тысяч лет, головы президентов на горе Рашмор в США, а также 184-метровая башня Спейс-Нидл.