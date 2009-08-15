Милиция депортирует уголовных авторитетов в Россию (фоторепортаж)

1 августа бойцы спецподразделения УБОП Главного управления МВД в Сумской обл. провели операцию по задержанию шестерых криминальных авторитетов с Украины и девятерых – из России, которые в ресторане "Околица" проводили «сходку», обсуждая перераспределение сфер влияния.

13 августа стражи порядка депортировали в Российскую Федерацию четырех из них. Граждане России были переданы российским пограничникам на пограничном пункте пропуска «Юнаковка». Областной административный суд запретил им въезд в Украину на 5 лет.

Фото предоставлено сектором связей с общественностью ГУ МВД Украины в Сумской области / УНИАН