Состоялся заплыв на резиновых женщинах

Около 50 человек приняли участие в третьем городском заплыве на резиновых надувных женщинах Bubble Baba Challenge Nsk, который прошел на одном из пляжей Новосибирска (РФ) в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.

Лето-2009 в Новосибирске выдалось холодным, но хотя температура воды в Обском водохранилище была скорее бодрящей, чем комфортной для плавания, заплыв на пляже "Бумеранг" состоялся.

Плавсредства, коими были резиновые блондинки из секс-шопа, надувались непосредственно перед стартом и выдавались участникам организаторами. А значит, принять участие в необычном соревновании, которое проходит в России только в Санкт-Петербурге и Новосибирске, могли не только обладатели собственных надувных женщин.

Впрочем, по словам организаторов, мероприятие как раз и пропагандирует отношение к резиновой бабе именно как к плавсредству - и никак иначе.

Плыть на ней, как на матрасе, вряд ли возможно. Привязывать или приклеивать ее к себе, толкать вперед и плыть без "партнерши" правилами запрещается. Нельзя даже заправлять ее руки себе в плавки, сделавший так победитель одного из полуфинальных заплывов был дисквалифицирован.

Участники плыли с резиновыми бабами в обнимку, схватив их за волосы, зажав рукой или ногами. Им предстояло преодолеть небольшую дистанцию, доплыть до буйка - надувного фаллоса длиной немногим менее метра - и обратно. И не потерять надувную женщину.

Все пловцы, среди которых были и три девушки, с задачей справились, пятерка лучших получила призы и дипломы.