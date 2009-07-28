Кировоградская специнспекция обвиняет милицию

Начальник специальной инспекции Кировограда Виктор ИВАНОВ обвинил правоохранительные органами города в неосуществлении своих полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции, цитируя свое открытое письмо на имя начальника Управления МВД в Кировоградской области Василия ПЛАВЮКА.

Начальник специнспекции отметил критическую ситуацию, возникшую в Кировограде в результате массовых нарушений Кодекса об административных правонарушениях (деятельность незаконных пунктов приема металлолома, незаконная торговля на улицах города овощами и фруктами), а также Законов Украины «О благоустройстве населенных пунктов» и «О мерах по предупреждению и уменьшению потребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения».

По словам В.ИВАНОВА, в Кировограде в последнее время активизировались воры металлических конструкций. «Крадут крышки люков, ограждения детских садов и школ, памятники и ограды на кладбищах», - отметил он.

Кроме того, в открытом письме В.ИВАНОВ напомнил начальнику областной милиции о необходимости борьбы с торговлей самогоном вблизи учебных заведений, о массовых уничтожениях зеленых насаждений в микрорайонах и незаконной деятельности пунктов забоя скота в областном центре.

Начальник специнспекции также отметил, что считает недопустимым вымогание со стороны структур правоохранительных органов оплаты Кировоградским горсоветом работ по осуществлению их собственных полномочий.