Шоу с Пукачем: слежка велась давно и при взаимном согласии сторон?

Мнение

“Называемся быстренько. Алё, товарищ. На меня смотри... Называемся...” – “Пукач Алексей Петрович”. – “Какое отношение имеете к делу Гонгадзе?” – “Непосредственное...”

Смотрела на эти кадры с операцией захвата генерала Пукача, и что-то мне не давало покоя... Сначала даже засомневалась, действительно ли это Пукач, а если и Пукач – то тот ли именно, который убивал Гонгадзе... Генерала Пукача узнали все мои знакомые, кто его знал, – и по внешности, и по голосу, и по своеобразным интонациям.

Но что-то в этих видеокадрах было неестественым... Видимо, избыток театральности и нарочитость действа. Да, как будто смотрела шоу...

Лично у меня сложилось впечатление, что к этой постановке тщательным образом готовились, – как стражи порядка, так и сам “главный герой”, возможно, даже репетировали ее неоднократно, отсняли несколько дублей.

Что-то вроде такого:

“Назовите вашу фамилию, имя, отчество” – “Пукач Алексей Петрович”...

“Нет-нет, так не годится, спецслужбы должны вести себя более раскованно, а то выглядит неестественно”…

“На землю, ссука! Быстро назвал свое имя, а то шею сверну.” – “Пукач Алексей Петрович”…

“Нет-нет-нет, это тоже не годится, слишком грубо – нас же будут люди смотреть”...

“Называемся быстренько...”

“О, так уже лучше... И женщину подключите, пусть рыдания звучат фоном...”

Ну разве не странно, что ментовский профессионал все эти восемь лет находился в Украине, особо не прятался и даже документы не подделал. Помните, говорили, что он затаился то ли в Америке, то ли в Израиле. Хотя в СМИ регулярно просачивалась информация, что Пукач находится в Украине, а генеральный прокурор Медведько даже говорил, что его видели на Донбассе.

Здесь одно из трех. Либо Пукач - не профессионал и вообще дурак. Либо он очень низкого мнения о наших правоохранительных органах, перед которыми хоть кричи “Я Пукач”, – никто и глазом не моргнет... Либо имел место какой-то договорняк.

Лично мне наиболее вероятным кажется третий вариант. По моему мнению, “слежка” велась давно и при взаимном согласии сторон. Но наступил какой-то ожидаемый критический момент, опять же – ранее обусловленный сторонами, когда все, конец... нужно сдаваться...

Что это за “критический момент”, можем только догадываться. Бютовец Томенко, скажем, высказал удивление, что Пукач сдался именно перед выборами. Хотя выборы, как известно, у нас процесс перманентный. Кто-то из “Нашей Украины” заявил, что Президент начал решительное наступление на криминал, и дело Пукача показало, “бандиты таки будут сидеть в тюрьмах”. Еще высказывались предположения о возможном ударе по Литвину, который, среди действующих политиков и возможных кандидатов в президенты, пострадает якобы больше всего от раскрытия дела Гонгадзе... Все это может иметь место, по крайней мере политический подтекст взятия Пукача очевиден.

Генерал уже якобы назвал заказчиков убийства журналиста, имена которых в интересах следствия не разглашают. Почти не сомневаюсь, что это кто-то из покойников (вроде Кравченко или Фере). Хотя может выплыть и российский след. Конечно, не без оснований.

Шоу маст гоу он?

Оксана Охримчук, Киев