Как задерживали Пукача (видео)
18:30, 22 июля 2009Общество
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В селе Молочки Житомирской области
Как сообщал УНИАН, обвиняемый в организации убийства журналиста Георгия Гонгадзе Пукач был задержан вчера вечером в одном из сел Чудновского района Житомирской области.
Как удалось выяснить ForUm`у, с прошлого лета бывший генерал-лейтенант СБУ Алексей Пукач проживал в селе Молочки на Житомирщине под именем Петр.
Его сожительница, Лидия Загорулько представляла его соседям как брата своего покойного мужа и рассказывала, что он бывший капитан дальнего плавания на пенсии.
Как рассказал ForUm’у председатель Молочницкого сельсовета Петр Кривицкий, пара жила на доходы частного хозяйства – сдавали молоко от собственных коров, продавали картошку.
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