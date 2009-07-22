Как задерживали Пукача (видео)

Как сообщал УНИАН, обвиняемый в организации убийства журналиста Георгия Гонгадзе Пукач был задержан вчера вечером в одном из сел Чудновского района Житомирской области.

Как удалось выяснить ForUm`у, с прошлого лета бывший генерал-лейтенант СБУ Алексей Пукач проживал в селе Молочки на Житомирщине под именем Петр.

Его сожительница, Лидия Загорулько представляла его соседям как брата своего покойного мужа и рассказывала, что он бывший капитан дальнего плавания на пенсии.

Как рассказал ForUm’у председатель Молочницкого сельсовета Петр Кривицкий, пара жила на доходы частного хозяйства – сдавали молоко от собственных коров, продавали картошку.